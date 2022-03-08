العملة الروسية تقفز 25% رغم الحرب الاوكرانية

2022/03/08 | 14:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفع الروبل الروسي مقابل الدولار بـ 25% اليوم الثلاثاء، في ظل عدم توافق حكومات الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات على واردات النفط الروسية.وسجل الروبل الروسى أعلى مكاسب يومية منذ سبتمبر عام 1998 وتخطى سعر العملة الروسية اليوم 111 روبل للدولار وذلك بعد أن أغلق عند 138.9 روبل للدولار يوم أمس.وتشير التوقعات […]

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