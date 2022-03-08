اعتقال 3 تجار في الفلوجة بتهمة التلاعب في الأسعار

2022/03/08 | 14:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتقلت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، ثلاثة تجار، بتهمة التلاعب في أسعار المواد الغذائية بمدينة الفلوجة.وقال مصدر أمني لـ “ايرث نيوز”، إن “قوة من الفوج السادس احدى تشكيلات قيادة شرطة الانبار شرعت بعملية تفتيش على التجار الذين يحتكرون ويتلاعبون بأسعار المواد الغذائية في اسواق مدينة الفلوجة واسفرت العملية عن اعتقال 3 تجار ثبت […]

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