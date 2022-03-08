وزير النفط يبحث مع توتال التعجيل بتنفيذ مشاريع الغاز والطاقة الشمسية

2022/03/08 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير النفط، احسان عبد الجبار ،اليوم الثلاثاء، حرص الوزارة على تطوير البنى التحتية لقطاع النفط والطاقة ، والاستثمار الامثل للغاز من خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية بتطوير الحقول الغازية و الغاز المصاحب للعمليات الانتاج النفطية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير عبد الجبار مع رئيس شركة توتال (Patrick Bouyanne) على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة الذي تنظمه شركة المعلومات والرؤى في هيوستن ، تكساس) للفترة من 7- 11 آذار الجاري .

وبحث وزير النفط خلال اللقاء اليات الاسراع والتعجيل بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالغاز وتطوير الحقول النفطية وانتاج الطاقة الشمسية ومشروع حقن الماء .

وشدد الوزير على اهمية تكثيف الجهود الفنية المشتركة لاستكمال الاعمال الهندسية والتصاميم المطلوبة خلال المرحلة الحالية من اجل تحديد نقطة انطلاق خطط تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذها مع الشركة.

ويذكر ان مؤتمر (CERAWEEK 2022) يعقد سنويا لبحث مواضيع تعنى بالمناخ والنظافة التقنية ومشاريع انتقال الطاقة والغاز و الجيولوجيا والاقتصاد والأسواق والطاقة والمتجددة ومشاريع ( UPSTREAM ) و(DOWNSTREAM) ويحضره وزراء وخبراء معنيين بالطاقة والنفط والغاز واقتصاديين .

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