الأمم المتحدة: عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا يتخطى مليونين

2022/03/08 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرّ أكثر من مليوني شخص من الحرب في أوكرانيا منذ شنت روسيا غزوها الشامل على البلاد قبل أقل من أسبوعين، على ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.

وكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على تويتر “وصل اليوم عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى مليوني شخص”.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إنه منذ 24 شباط/فبراير، فر 2,011,312 شخصا من الدولة التي تشهد حربا إلى البلدان المجاورة، واستقبلت بولندا وحدها 1,2 مليون شخص.

وأظهرت البيانات أن المجر من جهتها، استقبلت حوالى 191,350 شخصا وسلوفاكيا 140,745 وروسيا نفسها شهدت عبور 99,300 شخصا إليها من أوكرانيا.

واستقبلت كل من مولدافيا ورومانيا أكثر من 82 ألف لاجئ، بحسب البيانات التي جمعت الأحد، في حين أن أكثر من 210 آلاف شخص فروا إلى البلدان المجاورة انتقلوا إلى دول أوروبية أخرى، بحسب المفوضية.

المصدر: AFP

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