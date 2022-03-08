الحرس الثوري يعلن وضع قمر اصطناعي عسكري في المدار

2022/03/08 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحرس الثوري الإيراني ،اليوم الثلاثاء، وضع قمر اصطناعي عسكري ثانٍ في المدار، وفق ما أفادت وكالة ارنا الرسمية.

وأفادت الوكالة إن القمر الاصطناعي العسكري الثاني، نور 2، تم إطلاقه الى الفضاء عبر صاروخ قاصد من قبل القوة الجوفضائية للحرس الثوري، ووضع بنجاح في المدارعلى ارتفاع 500 كلم.

وتتزامن هذه الخطوة مع مراحل حاسمة في مباحثات إيران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي.

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