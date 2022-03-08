2022/03/08 | 15:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تناقش حظر النفط والغاز الروسي مع الحلفاء، مشيرا إلى أنه يتم النظر بالبدائل الإمدادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن من إستونيا: نناقش حظر النفط والغاز الروسي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلينكن من إستونيا: نناقش حظر النفط والغاز الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).