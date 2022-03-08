نائب عن الإطار: طرح ملف الوجود الأمريكي في العراق على طاولة البرلمان مجددا

2022/03/08 | 15:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد النائب عن الإطار التنسيقي وعد القدو ، الثلاثاء، وجود تحركات نيابية لطرح ملف اخراج القوات العسكرية الأجنبية من العراق داخل قبة البرلمان .وقال القدو في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “القوى السياسية أمام مهمة كبيرة وعليها التكاتف لحسم ملف اخراج القوات الاجنبية”، مؤكدا أن “احد اهم شروط الإطار التنسيقي […]

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