صحة كربلاء تعلن عن نشاطها التوعوي خلال زيارة النصف من شعبان

2022/03/08 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كربلاء اليوم الثلاثاء

انها نظمت حملة توعوية مُوسعة قبل

وأثناء زيارة النصف من شعبان القادمة

ضمن الرقع الجغرافية للقطاعات الصحية ،

لزيادة الوعي الصحي للمُواطنين وزائري

المدينة المُقدسَة

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