اعتقال 5 موظفين بدائرة التقاعد في الموصل

2022/03/08 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باعتقال 5 موظفين بدائرة التقاعد في الموصل.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "قوة امنية اعتقلت 5 موظفين من دائرة التقاعد في الموصل بتهم مختلفة من بينها مساومة المتقاعدين والتلاعب بأضابيرهم للحصول على مبالغ مالية من اجل اكمال معاملاتهم".

وأضاف أن "هنالك موظفين آخرين صدرت بحقهم أوامر قبض لكنهم لم يكونوا في الدائرة ساعة تنفيذ أمر القبض بحقهم".

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