مطالبات للبرلمان بعقد جلسة طارئة لمعالجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية

2022/03/08 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو تحالف الفتح فاضل جابر، اليوم الثلاثاء، البرلمان العراقي بعقد جلسة طارئة للضغط على الحكومة لمعالجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

وقال جابر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "من المفترض ان تكون الجلسة السابقة مخصصة لمناقشة ارتفاع اسعار المواد الغذائية وليس فقط التصويت على فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية ورفع الجلسة".

واضاف، أنه "يتوجب على البرلمان عقد جلسة طارئة لاتخاذ قرارت تلزم الحكومة بدعم وتخفيض اسعار المواد الغذائية ودعم الطبقات الفقيرة "مؤكدا أن "الشعب العراقي لن يحتمل المزيد من الضغوطات التي تحيط به من كافة الجوانب".

وتابع جابر، أن "هنالك 600 الف مشمول براتب الرعاية الاجتماعية لم يتم تخصيص المبالغ لهم علماً ان جميع الإجراءات الإدارية مكتلمة كما ان هنالك وفرة مالية نتيجة ارتفاع اسعار النفط تستطيع الحكومة من خلالها دعم هذه الفئة".

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