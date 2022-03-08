اعتقال خمسة موظفين بدائرة التقاعد في الموصل

2022/03/08 | 15:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باعتقال خمسة موظفين بدائرة التقاعد في الموصل.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “قوة امنية اعتقلت خمسة موظفين من دائرة التقاعد في الموصل بتهم مختلفة من بينها مساومة المتقاعدين والتلاعب بأضابيرهم للحصول على مبالغ مالية من اجل اكمال معاملاتهم”.وأضاف المصدر أن “هنالك موظفين آخرين صدرت بحقهم أوامر […]

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