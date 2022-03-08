إيقاف تلاعـب بعـقـار عائـد للـدولـة قيمته 4 مليارات دينار بالبصرة

2022/03/08 | 15:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط مُتَّهمٍ بحوزته بطاقة (ماستر كارد) وهويَّة تقاعديَّة مُزوَّرة .

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