2022/03/08 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lxezYJ9OrQY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نواب العراق المستقلون يحسمون موقفهم .. و حرس ايران يكشف خطته | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نواب العراق المستقلون يحسمون موقفهم .. و حرس ايران يكشف خطته | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).