ما بين مأزق الدراسات العليا المحلية وندرة الابتعاث

2022/03/08 | 15:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / أ.د.محمد الربيعي ..كثيرا ما نسمع عن “التوسعة” (زيادة اعداد المقبولين خصوصا بعد ظهور نتائج القبول) في مقاعد الدراسات العليا من حيث كونها مطلبا لجهات عديدة ابتداءا من الطلبة الذين لم يشملهم الحظ في الحصول على القبول للدراسة فيها وانتهاءا بالبرلمان.تورطت وزارة التعليم العالي والجامعات بشأنها فوجدت نفسها في مأزق كبير […]

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