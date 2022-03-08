ضربة موجعة لأكبر بورصة عملات رقمية في العالم

2022/03/08 | 15:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..لم تهنأ أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم بالانجاز الكبير الي تم تحقيقه في الممكلة المتحدة..حيث أصدرت هيئة السلوك المالي البريطانية تحذرا هامًا بشأن مشروع منصة بينانس الي تم إطلاقه أمس الإثنين.وأثارت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة مخاوف بشأن الشراكة الاستراتيجية الأخيرة بين Bifinity و EQONEX..حيث قالت السلطة إن […]

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