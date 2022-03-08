صوت إطلاق نار عند وقوف المتظاهرين الأوكرانيين في وجه القوات الروسية

2022/03/08 | 15:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر مقطع فيديو من تشابلينكا بأوكرانيا محتجين يصرخون على الجنود الروس.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الان.

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