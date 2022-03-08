نور صبري يسجل حضوره الأول مع سامراء

2022/03/08 | 15:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجل الحارس الدولي نور صبري، حضوره الأول مع نادي سامراء ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز.وشارك صبري في مباراة فريقه أمام نفط ميسان لحساب مباريات البطولة.وتقام المباراة على ملعب سامراء ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.يذكر ان سامراء نجح في اقناع صبري بالعدول عن قرار الاعتزال بعدما بلغ من العمر […]

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