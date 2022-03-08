2022/03/08 | 15:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تتجه الأنظار الى جلسة مجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إذ سيتمخض عنها قرارات تخص الأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع أسعار السلع.وذكر بيان لمجلس الوزراء، حصلت “ايرث نيوز” على نسخة منه، انه “يناقش مجلس الوزراء الان إصدار حزمة من القرارات بشأن الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق”.[…]

ظهرت المقالة بحضور القادة الأمنيين..



مجلس الوزراء بصدد إصدار قرارات حول الأمن الغذائي أولاً على ايرث نيوز.

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