ميلتاري تايمز: مصانع السلاح الامريكية تطلق ملايين الاطنان من الملوثات سنويا

2022/03/08 | 15:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لصحيفة ميلتاري تايمز الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية ان مصانع السلاح والذخيرة الامريكية تطلق سنويا ملايين الاطنان من الملوثات في الهواء سنويا بالاضافة الى حرق نفايات المصانع في مناطق مكشوفة لكن البنتاغون لم يقم بأي اجراء لوقف عملية التلوث.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، ان “مصنع راتفورد للذخيرة […]

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