لهذه الفئات.. مجلس الوزراء يقر منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار

2022/03/08 | 15:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يصوت على إقرار منحة حكومية بقيمة (100) ألف دينار (غلاء معيشة) للمتقاعدين والموظفين والرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل وفق تعليمات سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

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مجلس الوزراء يقر منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار أولاً على ايرث نيوز.

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