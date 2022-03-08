استطلاعات الرأي والدعاية النفسية

2022/03/08 | 15:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.علي حكمت شعيب || تدأب بعض القنوات الإعلامية المرئية والمسموعة وبعض وسائط التواصل الاجتماعي على إجراء ما يسمى باستطلاع رأي حول قضايا سياسية أو ثقافية أو اجتماعية معينة.وتروج لذلك على أنه بحث مسحي لمعرفة نسب المؤيدين والمعارضين والمحايدين من جمهور معين تجاه قضية محددة.من الناحية العلمية هذا الاستطلاع لا قيمة […]

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