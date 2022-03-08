من هن النساء العربيات الـ13 اللاتي قررت الشابة دانا البلوشي تأليف كتاب عنهن؟

2022/03/08 | 15:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "النساء العربيَّات قوّة لا يُستهان بها"..هكذا تبدأ المؤلفة الإماراتيَّة، دانا البلوشي، كتابها المخصص للأطفال والذي يحمل عنوان "13 امرأة عربيَّة مُلهمة"، ويهدف إلى تشجيع الفتيات على استعراض مواهبهن، ومنحهن الفرصة لتحقيق أحلامهن.

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