2022/03/08 | 15:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3O8K1u0zECY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوردستان سوريا .. نساء ناجحات في سوق العمل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوردستان سوريا .. نساء ناجحات في سوق العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).