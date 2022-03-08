2022/03/08 | 15:55 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوردستان سوريا .. نساء ناجحات في سوق العمل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3O8K1u0zECY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوردستان سوريا .. نساء ناجحات في سوق العمل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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