كاميرا الحرة ترصد وصول اللاجئين إلى مدينة لفيف

2022/03/08 | 16:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاجئون الأوكرانيون يواصلون التدفق نحو مدينة لفيف غربي أوكرانيا بانتظار التوجه إلى أوروبا.

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