مجلس الوزراء يصوت على إقرار منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار لاربع فئات

2022/03/08 | 16:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على إقرار منحة حكومية بقيمة (100) ألف دينار (غلاء معيشة) لاربع فئات.

وذكر بيان لمجلس الوزراء أن “مجلس الوزراء صوت على إقرار منحة حكومية بقيمة (100) ألف دينار غلاء معيشة للمتقاعدين والموظفين والرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل وفق تعليمات سيتم الإعلان عنها لاحقاً”.

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