ديالى.. نصف مليون نسمة فقدوا مصادر رزقهم بسبب الجفاف

2022/03/08 | 16:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى..اصدر الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الثلاثاء، اول إحصاء عن عدد المتضررين من ازمة الجفاف.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي لـوكالة /المعلومة/، ان “الاتحاد اجرى احصاء يشمل كل المناطق الزراعية لبيان عدد المتضررين من ازمة الجفاف الحادة التي تطال حاليا 70% من ديالى بشكل عام”، مؤكدا بان “الازمة قطعت مصادر رزق […]

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