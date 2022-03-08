الخارجية تعلن انطلاق منظومة الدعم القنصلي الرقمية

2022/03/08 | 16:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - زاع

إِفتتح وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، منظومة الدعم القنصلي الرقمية (ICASS) في وزارة الخارجية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " وزير الخارجية اطلع مع وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي الدكتور صالح حسين علي التميمي (المشرف العام عن المشروع) على تفاصيل منظومات (تدقيق، مواطن، توثيق) والتي تعنى بتنظيم المعاملات القنصلية بين بعثات العراق في الخارج ومركز الوزارة وصحة صدورها الكترونيا"، مشيرا الى أنه "هذا المشروع أنجز بجهود ذاتية من موظفي الوزارة الاكفاء، وتم تطبيقه في 82 بعثة، بالإضافة الى الدائرة القنصلية ومكاتب التصديقات في المحافظات، كما يؤمن هذا المشروع مستقبلاً إمكانية الربط الرقمي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة".

وأكد على "ضرورة دعم تطوير الأنظمة المركزية والتي تؤدي الى تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد".

واشار البيان الى أن "هذه المشاريع ضمن سعي الوزارة في التحول الرقمي في عملها لتقديم أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين".

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