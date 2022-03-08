الإنسان الكوني هوية أم وجود؟ - عباس علي العلي

2022/03/08 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي بقى مفهوم الإنسان الكوني في ضل هذا الصراع دائرا بين التجهيل أو التجزئة أو الإقصاء في حالات معينة، ليتبلور بشكل أوضح وصريح مع مطلع القرن العشرين عند الحداثيين كونه يمثل خصائص محدده يمكن اجمالها بالنقاط التالية:.• يمثل لنا وعيا متحررا وساميا بالذات المنفردة دون أن ترتبط بالزمان والمكان.• كما أنه يمثل وعيا حقيقيا بالحرية القصوى الممتدة عبر حدودها خارج المتعارف منها بالواقع، والذي يربط الإنسان ......





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