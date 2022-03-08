معركة الدفاع عن نظام القطب الدولي الواحد - عبدالله عطية شناوة

2022/03/08 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم التفريط بنتائج أنتصارها في الحرب الباردة، والتي تمثلت باستفرادها بموقع القوة العالمية الأعظم، عقب تفكك الاتحاد السوفييتي السابق، وتجهد في الحيلولة دون بروز أطراف قوية أخرى تهدد نظام آحادية القطب، الذي حول العالم من أقصاه إلى أقصاه الى مجال حيوي لواشنطن، تديره وتنفرد في تقرير مصير كل جزء فيه.وإذا كانت الولايات المتحدة قد عملت ما في وسعها للنهوض باقتصا ......





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