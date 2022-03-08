مجلس الوزراء يصوت على إقرار منحة حكومية للمتقاعدين والموظفين ومحدودي الدخل

2022/03/08 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادصوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على إقرار منحة حكومية بقيمة (100) ألف دينار (غلاء معيشة) لاربع فئات.

وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقته (بغداد اليوم) أن "مجلس الوزراء صوت على إقرار منحة حكومية بقيمة (100) ألف دينار غلاء معيشة للمتقاعدين والموظفين والرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل وفق تعليمات سيتم الإعلان عنها لاحقاً".

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