وزير الخارجية الأمريكي يعلق على العملية العسكرية في اوكرانيا: مستعدون للأسوأ

2022/03/08 | 16:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن بالولايات المتحدة ملتزمة التزاما مطلقا تجاه حلف الناتو.وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية إستونيا، كايا كلاس، لفت إلى أنه “كنا نأمل ألا تخوض روسيا حربها في أوكرانيا لكن الأمر حصل ونحن مستعدون للأسوأ”.وأضاف بلينكن: “ما هو أكثر أهمية أننا عملنا خلال […]

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