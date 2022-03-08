الموقف الوبائي: نسبة الاصابة بكورونا مستقرة عند 5%

2022/03/08 | 16:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 888 اصابة جديدة بفيروس كورونا، باجراء 15406 فحوصات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ووفقا لذلك فأن نسبة الاصابة تبلغ 5%.

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