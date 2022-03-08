محافظ ذي قار يوجه بسحب السيارات الحكومية والاسلحة من موظفي العقود والإجراء

2022/03/08 | 16:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحب الهويات التي تتيح لمالكها حمل السلاح.

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