المنافذ: ضبط 7 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء ام قصر

2022/03/08 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الثلاثاء، ضبط 7 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء ام قصر.

وذكر بيان للهيئة أنه “تنفيذا لتوجيهات رئيس هيأه المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، وبناء على معلومات دقيقة خاصه بالهيئة، تمكنت مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي من ضبط 7 حاويات تحتوي على (مواد خطرة ،مستلزمات طبية ،وبطاريات سيارات ،وساعات جدارية ،وعجلة دون الموديل) مخالفه لضوابط الاستيراد”، مشيرة الى أنه “تم تنظيم محضر ضبط اصولي لأحالتها للقضاء”.

واضاف البيان أن “الهيئة مستمرة في متابعه الحاويات المتكدسة بشكل عام والخطرة منها بشكل خاص من اجل حماية المنافذ البحرية من اي خطر لكونها تحقق ايرادات مهمه للدولة”.

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