NBA: سفنتي سيكسرز يتغلب على شيكاغو بولز 121-106

2022/03/08 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

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قاد لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لحسم مواجهته القوية مع ضيفه شيكاغو بولز 121 نقطة مقابل 106 وذلك بتسجيله 43 نقطة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبانتصاره السادس في آخر سبع مباريات من دون أن يتلقى أي هزيمة بوجود الوافد الجديد جيمس هاردن في التشكيلة.

وعزز سفنتي سيكسرز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية بـ40 فوزاً مقابل 24 هزيمة، خلف ميامي المتصدر، ولعب نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن روكتس السابق دوراً أساسياً في الفوز على بولز بتسجيله 16 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة.

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