2022/03/08 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيكون المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي ضمن قائمة باريس سان جيرمان المتجهة إلى إسبانيا لملاقاة ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الاربعاء.

وذكر النادي الباريسي أن مبابي تعرض لإصابة في قدمه اليسرى أثناء تدريبات الفريق أمس الاثنين إلا أنه خضع للعلاج بشكل فوري منذ ذلك الحين وأثبت الفحص المبدئي أن حالته مطمئنة، وسيخضع لتقييم إضافي اليوم أيضاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيليان مبابي ضمن قائمة باريس سان جيرمان المغادرة إلى مدريد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيليان مبابي ضمن قائمة باريس سان جيرمان المغادرة إلى مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).