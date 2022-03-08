ائتلاف المالكي يعتبر الأزمة الاقتصادية “مدبرة” للإبقاء على الكاظمي

2022/03/08 | 16:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي ، الثلاثاء ، الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الشعب العراقي بأنها “مدبرة”؛ لإبقاء مصطفى الكاظمي في الحكومة.وقال الركابي لوكالة / المعلومة /، إن ” اللجان الرقابية للحكومية لوزارة التجارة هي من تتحمل مسؤولية الارتفاع الكبير في السلع التجارية وخاصة الغذائية التي يحتاجها الشعب”.وأوضح […]

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