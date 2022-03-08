قفوهم انهم مسؤولون..معالجة التضخم..!

2022/03/08 | 16:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / هادي خيري الكريني || التضخم يضرب الاقتصاد العراقي ويحدث شبه انهيار بالسوق ! نحن نعرف لاتوجد فائدة لاي رأي بهذا الأمر ولكن لابد من المحاولة لابراء الذمة .ما هو التضخم؟ هو زيادة اسعار المواد الاستهلاكية الضرورية مع ثبات الأجور ! وهي تختلف من بلد إلى آخر بالعراق ١- الطحين التضخم 300% كان […]

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