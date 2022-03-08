بعد حديثه عن

2022/03/08 | 16:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لانتقادات شديدة بسبب دعوته المصريين إلى تعديل عاداتهم الشرائية بسبب غلاء الأسعار وقوله: "لا تشترون البيض الأورغانيك"

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