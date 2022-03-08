نبأ سار لمن يعاني من التهاب المفاصل وتآكلها

2022/03/08 | 16:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يعاني الملايين حول العالم من التهاب المفاصل، الذي يحدث بسبب التآكل التدريجي في المفاصل، والتي يطرأ بعضها نتيجة لإصابات في الغضروف المفصلي الذي يغطي نهايات العظام.وفي هذا الشأن، نجح فريق من علماء جامعة نيويورك في تطوير مادة هلامية قابلة للحقن يمكنها منع هذا النوع من هشاشة العظام، من خلال السماح بالتوصيل المستمر […]

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