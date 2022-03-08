عملية تفتيشية في البصرة.. هذه نتائجها

2022/03/08 | 16:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، نتائج عملية تفتيشية نفذت في محافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قيادة عمليات البصرة شرعت من خلال لواء المشاة 36 بعملية تفتيش وتطهير ضمن قاطع المسؤولية".وأشارت إلى "القبض على ثلاثة متهمين بمواد قانونية مختلفة، وضبط 15 بندقية كلاشنكوف ومسدس عيار 7 ملم وهاون عيار 81 ملم كامل مع الركيزة ورشاشة RBK وبندقية سمينوف".

وبينت، أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

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