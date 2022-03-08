آلهة البدو الجزء الثاني ، 4 من 5 - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/03/08 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي 4 من 5 النبي ومصادره المعرفيةيسمى ناقل المعرفة الدينية في ديانات الشرق الاوسط الثلاثة : نبياً ، ويسمى مصدره المعرفي الذي يزوده بالمعلومات : عالم الغيب ، وهو عالم مستور وغير مرئي ، ولا تحيط به حواس الانسان ومداركه العقلية ، اما الميتافيزيقيا وهي فرع الفلسفة المختص بالحديث عن الماورائيات ، عن المخفي والمستور من عمليات خلق الكون ونواميسه وحركته ، فقد أخبرنا ارسطو بأن الله او عالم الغيب مح ......





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