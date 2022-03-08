2022/03/08 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايثر نيوز/ كشفت شرطة ذي قار بالتعاون مع الامن الوطني ومكافحة الجريمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، عدم صحة ما تداول حول ارتفاع اسعار المواد الغذائية خلال جولة تفقدية للاسواق.وذكر بيان للمديرية وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار والمنشآت الفريق ق خ الركن سعد علي عاتي الحربية على […]

ظهرت المقالة شرطة ذي قار تكشف حقيقة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في المحافظة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار تكشف حقيقة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في المحافظة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار تكشف حقيقة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).