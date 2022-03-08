مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات بشأن الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية

2022/03/08 | 16:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي حزمة مقررات وإجراءات تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتدارك الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية الناتج عن تزامن الأزمات العالمية.وبحسب بيان حكومي، فقد أقرّ المجلس المقررات الآتية: أولاً/ الموافقة على استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل (داخل الخطة […]

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