مرجعية المحكمة الاتحادية

2022/03/08 | 16:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد عبد الجبار الشبوط … تضم الدولة مجتمعا ومؤسسات حكم وادارة. ولا يفترض ولا يتوقع ان يكون هؤلاء متفقين ومنسجمين على كل ما يحصل بينهم.ولهذا تحتاج الدولة الى مرجعية عليا يرجه اليها الناس والمؤسسات عند الاختلاف.واتفقت المجتمعات على ان مرجعية الدولة تتمثل في الدستور والمحكمة الاتحادية.وهذا اصل في الحكمة العملية […]

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