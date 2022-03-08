العراق يسجل 888 صابة جديدة بفيروس كورونا

2022/03/08 | 16:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 2.3 مليون إصابة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 8 آذار/مارس، وتضمن تسجيل 888 إصابة جديدة، و8 حالات وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 1560 حالة تماثل للشفاء بمعدل 97.8%.

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