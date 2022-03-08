روسيا تهدد بإغلاق

2022/03/08 | 16:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد مسؤول روسي كبير بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا، الاثنين، ردًا على حظر استيراد النفط المحتمل الذي قد تواجهه موسكو قريبًا بسبب غزوها لأوكرانيا.

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