المجلس العلمي والافتائي في ديوان الوقف السني يصوت على إلغاء التباعد الاجتماعي بين المصلين في

2022/03/08 | 16:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المجلس العلمي والافتائي المركزي في ديوان الوقف السني، اليوم الثلاثاء، إلغاء التباعد الاجتماعي وتخفيف الاجراءات الاحترازية الصحية.وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة ايرث نيوز انه “جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس ديوان الوقف السني الدكتور سعد كمبش بحضور أعضاء المجلس كافة”.واضاف البيان انه “تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات […]

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