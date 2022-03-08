دولة القانون: الإقليم سمح بتهريب المشتقات النفطية من منافذه الحدودية

2022/03/08 | 16:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الثلاثاء، أن إقليم كردستان فتح المجال أمام مهربي المشتقات النفطية لتهريب النفط عبر منافذه الحدودية.وقال الحمامي في اتصال مع وكالة / المعلومة/، إن “إقليم كردستان لم يلتزم بتصدير المشتقات النفطية أو محاولة السيطرة على المنافذ الحدودية أو المطارات”، مبينا أن “الإقليم فتح الطريق أمام […]

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