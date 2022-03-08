الصناعة يمزق شباك الكرخ بثلاثية في دوري الكرة الممتاز

2022/03/08 | 16:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حقق فريق الصناعة فوزاً كبيراً بتغلبه على ضيفه الكرخ بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الثلاثاء.وتواجه الفريقان على ملعب الصناعة ضمن مواجهات الاسبوع الخامس والعشرين ضمن دوري الكرة الممتاز.وسجل ثلاثية الصناعة كل من اثير صالح في الدقيقة 33 وماجد لفتة في الدقيقة 48 وحيدر حسين في الدقيقة 66.وبهذا الفوز وصل الصناعة […]

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